Новый глава Intel в конце марта откроет мероприятие Intel Vision 2025 Тридцать первого...

Новый глава Intel в конце марта откроет мероприятие Intel Vision 2025Тридцать первого марта, на стыке первого и второго кварталов, в Лас-Вегасе начнёт свою работу двухдневное мероприятие Intel Vision 2025, являющееся правопреемником традиционных форумов компании для разработчиков.