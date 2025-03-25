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Новый глава Intel в конце марта откроет мероприятие Intel Vision 2025 Тридцать первого...

Новый глава Intel в конце марта откроет мероприятие Intel Vision 2025 Тридцать первого...

Новый глава Intel в конце марта откроет мероприятие Intel Vision 2025Тридцать первого марта, на стыке первого и второго кварталов, в Лас-Вегасе начнёт свою работу двухдневное мероприятие Intel Vision 2025, являющееся правопреемником традиционных форумов компании для разработчиков.

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