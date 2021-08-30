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Новый Орлеан остался без электричества из-за урагана «Ида»

Новый Орлеан остался без электричества из-за урагана «Ида»

Американский город Новый Орлеан в штате Луизиана остался без электричества из-за урагана «Ида». «Электричество в городе вырабатывается только генераторами», — говорится в сообщении властей города NOLA Ready в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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