Ирина Дубцова вызвала гнев поклонников из-за поведения на шоу «Сокровища императора»

Поклонники шоу «Сокровища императора» осудили поведение певицы Ирины Дубцовой Фанаты активно избавляются от треков Ирины Дубцовой в своих музыкальных подборках, а в социальных сетях развернулась настоящая кампания по ее осуждению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии