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Ирина Дубцова вызвала гнев поклонников из-за поведения на шоу «Сокровища императора»

Ирина Дубцова вызвала гнев поклонников из-за поведения на шоу «Сокровища императора»

Поклонники шоу «Сокровища императора» осудили поведение певицы Ирины Дубцовой Фанаты активно избавляются от треков Ирины Дубцовой в своих музыкальных подборках, а в социальных сетях развернулась настоящая кампания по ее осуждению.

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