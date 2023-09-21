Появились кадры авиаудара по пунктам временного размещения ВСУ в Херсонской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен авиаудар, нанесенный по пунктам временного размещения боевиков киевского режима на правом, оккупированном ВСУ берегу Херсонской области.
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