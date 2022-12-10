Австралия ввела санкции против семерых россиян и полиции нравов Ирана

Австралия ввела санкции против семерых россиян, которых Канберра считает причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), говорится в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг.
Австралия ввела санкции против семерых россиян, которых Канберра считает причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), говорится в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг.
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