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Австралия ввела санкции против семерых россиян и полиции нравов Ирана

Австралия ввела санкции против семерых россиян и полиции нравов Ирана

Австралия ввела санкции против семерых россиян, которых Канберра считает причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), говорится в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг.

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