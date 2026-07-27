В Смоленске состоялась встреча митрополита Исидора с полномочным представителем Президента РФ в Конституционном суде

26 июля в Смоленском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации Дмитрием Мезенцевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)