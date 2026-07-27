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Смоленская Газета

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В Смоленске состоялась встреча митрополита Исидора с полномочным представителем Президента РФ в Конституционном суде

В Смоленске состоялась встреча митрополита Исидора с полномочным представителем Президента РФ в Конституционном суде

26 июля в Смоленском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации Дмитрием Мезенцевым.

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