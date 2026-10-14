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Ремонт коллектора улучшит водоотведение для 50 тысяч жителей Солнечногорска

Ремонт коллектора улучшит водоотведение для 50 тысяч жителей Солнечногорска

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев во время рабочей поездки в Солнечногорск проверил ход обновления канализационной инфраструктуры и обсудил планы по развитию водоснабжения.

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