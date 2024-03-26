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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Светлана Бондарчук не упустила шанс выбить деньги из бывшего

55-летняя Светлана Бондарчук все же смогла урвать кусок от бывшего мужа. Жена режиссера уже четыре года счастлива в браке с дизайнером Сергеем Харченко, но оставить в прошлом бывшего мужа она никак не может и последние несколько месяцев сражается с ним за имущество, накопленное за годы их ….

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