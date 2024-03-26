Светлана Бондарчук не упустила шанс выбить деньги из бывшего

55-летняя Светлана Бондарчук все же смогла урвать кусок от бывшего мужа. Жена режиссера уже четыре года счастлива в браке с дизайнером Сергеем Харченко, но оставить в прошлом бывшего мужа она никак не может и последние несколько месяцев сражается с ним за имущество, накопленное за годы их ….