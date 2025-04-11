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Жириновский предсказал будущее России: дочь раскрыла его тайное пророчество

Жириновский предсказал будущее России: дочь раскрыла его тайное пророчество

БлокнотРУ В начале 2000-х годов Владимир Жириновский, известный политик и основатель ЛДПР, оставил «тайное пророчество», в котором речь шла о будущих отношениях между США и Россией — он предрёк будущие напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПРАВ Жириновский!! Если  сейчас замиримся с такой Украиной. какая она сейчас - будут теракты, будут провокации и не будет покоя. Будет ВОЙНА!!....
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