Из Петербурга в Узбекистан вернулись 14 детей

Совместными усилиями Генерального консульства Узбекистана, МВД и Минздрава России, а также сотрудников Санкт-Петербургского центра по уходу за детьми, 14 несовершеннолетних без родительского присмотра были возвращены на историческую родину в Узбекистан.
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