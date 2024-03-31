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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В ходе КТО в Дагестане задержаны три человека

В рамках контртеррористической операции, объявленной рано утром 31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы, задержаны три человека, которые планировали совершить «преступления террористической направленности», сообщили в НАК.

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