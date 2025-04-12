В Клинцах простятся с погибшим на СВО Виталием Бутримом

Прощание состоится 14 апреля в родном селе бойца.Виталий Леонидович Бутрим, уроженец села Коржовка-Голубовка Клинцовского района, погиб 13 августа 2024 года при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на территории населённого пункта Черкасское Поречное Курской области.
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