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Новости Брянска

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

В Клинцах простятся с погибшим на СВО Виталием Бутримом

В Клинцах простятся с погибшим на СВО Виталием Бутримом

Прощание состоится 14 апреля в родном селе бойца.Виталий Леонидович Бутрим, уроженец села Коржовка-Голубовка Клинцовского района, погиб 13 августа 2024 года при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции на территории населённого пункта Черкасское Поречное Курской области.

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