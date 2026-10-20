О потере сообщил Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН. На 100-м году жизни скончался главный научный сотрудник института, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ, Почётный разведчик недр Олег Михайлович Глазунов.
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