MI-6 раскрыла Киеву разведданные о планах ВС РФ в зоне СВО

ЕК заявила о подготовке альтернативного плана помощи Киеву. Британская разведка MI-6 передала Киеву разведывательные данные о том, что ВС РФ намерены наступать на нескольких участках фронта, при этом атаки начнутся уже в середине января.
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