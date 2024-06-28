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«Позор не волнует того, у кого нет стыда». Эракович, не попавший в сборную Сербии, выложил пост на следующий день после вылета команды с Евро

«Позор не волнует того, у кого нет стыда». Эракович, не попавший в сборную Сербии, выложил пост на следующий день после вылета команды с Евро

Защитник «Зенита» выложил в инстаграм сторис со словами: «Позор не волнует того, у кого нет стыда». Эракович опубликовал пост на следующий день после того, как сербская сборная заняла последнее место в группе C и вылетела с Евро-2024.

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