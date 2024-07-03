Уоддл о сборной Англии: «Гвардиола или Клопп могли бы добиться наилучших результатов. Мне нравится Саутгейт, но нужно стремиться к лучшему, если он уйдет»

«Сейчас много говорят об уходе Гвардиолы после этого сезона – может, он знает, что «Манчестер Сити» понизят в классе? Странно, что он признался и сказал, что у него есть еще один год, но я слышал, что он хочет поработать в сборной с хорошим потенциалом.