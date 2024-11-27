Смогут ли крымчане взыскать с Украины причиненный им вред

Верховный суд Республики Крым удовлетворил исковые требования Общественной палаты региона по делу о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного в результате энергоблокады со стороны Украины.
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