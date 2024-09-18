Ученые выяснили, что кофе снижает риск развития инсульта

В день можно употреблять 200–300 мг кофеина.Китайские ученые из университета Сучжоу выяснили, что регулярное употребление кофе в умеренных количествах может защитить от развития некоторых кардиометаболических заболеваний, таких как диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт.
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