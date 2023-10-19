Благотворительный фонд «Живая Вода» стал победителем регионального этапа премии #мывместе

Глава Крыма Сергей Аксёнов победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Фото: пресс-служба Главы РКЭто конкурс социально значимых инициатив, которые помогают делать жизнь наших граждан лучше.
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