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Похудел и подстригся: Джонни Депп появился на премьере в Лондоне

Похудел и подстригся: Джонни Депп появился на премьере в Лондоне

Джонни Депп, который давно не выходил в свет, появился на премьере фильма "Жанна Дюбарри" в Лондоне. Как отмечают местные таблоиды, он подстригся, сильно похудел и в целом стал выглядеть лучше: ранее актёра, которому в июне исполнится 61 год, заметили на съёмках в Италии, после чего поклонники начали обсуждать его внешний вид.

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