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В Эфиопии открылось три проекта по изучению русского языка

В Эфиопии открылось три проекта по изучению русского языка

В Российском центре науки и культуры в Эфиопии открылось три проекта по изучению русского языка. В торжественном открытии приняли участие глава Минобрнауки Константин Могилевский и глава Россотрудничества Евгений Примаков.

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