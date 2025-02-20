В Российском центре науки и культуры в Эфиопии открылось три проекта по изучению русского языка. В торжественном открытии приняли участие глава Минобрнауки Константин Могилевский и глава Россотрудничества Евгений Примаков.
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