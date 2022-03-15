Происшествия

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В Костромской области сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу ребенка

За помощью к патрульному экипажу ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Олега Горшкова и лейтенант полиции Дмитрия Прохорова, несшим службу по обеспечению правопорядка на дорогах региона, обратился житель одной из деревень Красносельского района.

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