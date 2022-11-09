Подробности смертельного ДТП с участием автобусов озвучили в полиции Алматы

Стали известны подробности ДТП с автобусами. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения 8 ноября в 14:05 часов 35-летний водитель автобуса МАЗ, принадлежащего одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки Golden Dragon под управлением 59-летнего гражданина, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении.