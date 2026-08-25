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NewsOne

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Кампания США «Экономический изгой» не навредит Ирану, заявил эксперт

Кампания США «Экономический изгой» не навредит Ирану, заявил эксперт

Заместитель директора Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров в программе «Мнение» на News Front , что операция США «Экономический изгой» против Ирана будет очередной американской пиар-акцией, которая не повлечет за собой никаких серьезных последствий.

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