Обвиняемый в мошенничестве при строительстве двух многоквартирных домов в Новороссийске предстанет перед судом

«Следователем следственного управления УМВД России по г. Новороссийску окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
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