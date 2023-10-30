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Закон и Порядок

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Депутат Ольга Алимова: становятся гражданами и получают пособие по высшей планке

Депутат Ольга Алимова: становятся гражданами и получают пособие по высшей планке

Назначение выплат и пособий, по мнению депутата, далеко от принципа справедливости. Алимова заявила, что неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни, семьи мигрантов — получают пособие на детей в полном объеме, ради которых они и приезжают в Россию.

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Комментарии
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АЛИМОВА УМНИЦА
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2 д.
РУ
Раиса Утропова
Да, неужели? Они уже не первый месяц здесь проживают, а вы все не знали? Надо сначала свой народ довести &quot;до ума&quot;, а потом и другим помогать.
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2 д.
роман романыч
своих пенсионеров щемят,чурбанью преференции.
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2 д.

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