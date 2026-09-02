В Новосибирске сгорел ангар с парусными яхтами

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Ангар для хранения яхт на пляже "Звезда" у Академгородка сгорел ночью в Новосибирске, люди не пострадали, сообщили в яхт-клубе "Наука".
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