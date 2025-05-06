«Газпромнефть-СМ» увековечила истории героев Великой Победы

На сайте информационного агентства РИАМО появилась виртуальная галерея, в которую вошли художественные работы и рассказы детей сотрудников «Газпромнефть – смазочные материалы», посвященные подвигу участников Великой Отечественной войны.
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