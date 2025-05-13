Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Что вы со своей Победой носитесь?" - Великий Лановой поставил на место хамов в Европе

"Что вы со своей Победой носитесь?" - Великий Лановой поставил на место хамов в Европе

Любимый вопрос либералов Старого Света к русским: "Что вы со своей Победой носитесь?" Когда-то покорённые за считанные сутки или, в лучшем случае, месяцы народы чествовали красноармейцев как героев.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркомовские 100 граммов с прицепом не помешают на День Победы!😀👈👍
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13 час.
Natalia Ivanova
А наши учителя в России, в наших школах, нашим детям рассказывают о второй мировой войне? Сколько погибших с нашей стороны? Рассказывают? Или этого нет в школьной программе?  День победы! Пора уже проверить так называемую &quot;школьную программу&quot;.
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11 час.
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