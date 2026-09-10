Волонтеры объявили поиски 92-летнего пенсионера, пропавшего под Воронежем две недели назад

Мячин Владимир Иванович, исчез 24 августа 2026 года в Новохоперске Мужчина около 175 см ростом. Нормального телосложения, имеет седые волосы, бороду и усы, глаза серо-голубые.
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