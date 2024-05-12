Кардиолог Гаранин: в майские праздники растёт число «дачных» инфарктов

Кардиологи в майские праздники отмечают рост так называемых дачных инфарктов. Об этом рассказал эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, директор научно-практического центра дистанционной медицины СамГМУ Андрей Гаранин.
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