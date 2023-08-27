Генпрокуратура Румынии завела уголовное дело о взрывах на заправке

Уголовное дело в связи со взрывами на заправке сжиженного газа в румынском городе Креведия, в результате которых погиб один человек и десятки людей пострадали, завела генеральная прокуратура Румынии 27 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело в связи со взрывами на заправке сжиженного газа в румынском городе Креведия, в результате которых погиб один человек и десятки людей пострадали, завела генеральная прокуратура Румынии 27 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
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