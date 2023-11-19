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Зиньковский о том, кем бы усилил «Спартак»: «Беллингем, Роналду и Месси. Будут втроем играть вместо меня и Соболева»

Зиньковский о том, кем бы усилил «Спартак»: «Беллингем, Роналду и Месси. Будут втроем играть вместо меня и Соболева»

– Представь, что ты может усилить «Спартак» тремя любыми футболистами. – Беллингем. Тяжелый вопрос. Солдатенков? Вы что? Нет-нет.

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