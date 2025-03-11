На Украине назвали условие для переговоров с Россией

Ермак выразил готовность Киева к переговорам при согласии РФ на прекращение огня Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал предложение США о прекращении огня на 30 дней.
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