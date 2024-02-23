Лукашенко: 23-е февраля неразрывно связано с борьбой белорусов за суверенитет и независимость

Александр Лукашенко поздравил белорусских мужчин с Днём защитника Отечества и Вооружённых сил.В своём официальном обращении к нации глава Белоруссии заявил о том, что этот праздник неразрывно связан с борьбой белорусов за суверенитет и независимость, за право жить свободно на родной земле, вспомнив о массовом героизме населения, проявленном в годы Великой Отечественной войны.