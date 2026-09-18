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Atlanta Falcons to start QB Cooper Rush for second consecutive week

The Atlanta Falcons will start quarterback Cooper Rush on Sunday against the Carolina Panthers, coach Kevin Stefanski announced Friday.

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