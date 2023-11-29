Арахамия: у командования ВСУ нет плана боевых действий на 2024 год

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины и соратник президента Владимира Зеленского Давид Арахамия в интервью украинской журналистке заявил, что у командования ВСУ нет плана боевых действий на 2024 год.
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