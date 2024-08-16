На форуме-фестивале «Москва 2030» расскажут, как искусственный интеллект меняет столицу

Влиянию искусственного интеллекта, нейросетей и больших данных на разные сферы жизни и экономику города посвятят открытую лекцию, которая состоится в парке «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего.
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