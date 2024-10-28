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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничья «Зенита» и «Локо», 4:4 «Интера» и «Юве», «Арсенал» не справился с «Ливерпулем», поражение «МЮ», предупреждения СКА и Ротенбергу, победы Кондратюка и Фроловой, Сайнс выиграл в Мексике и другие новости

1. В РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), «Спартак» обыграл «Пари НН» на выезде (2:0), «Динамо» устроило перестрелку с «Химками» (4:3), а «Рубин» победил «Оренбург» на выезде (2:1).

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