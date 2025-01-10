Представлен обновленный кроссовер Tesla Model Y[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Спустя почти полтора года после выхода обновленного седана Tesla Model 3 рестайлингу подвергся и родственный кроссовер Model Y.
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