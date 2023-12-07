Антонов: Заявление Байдена об атаке РФ на НАТО нужно для оправдания расходов

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что после победы в СВО на Украине РФ нападет на государства Североатлантического альянса.
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