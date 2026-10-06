СК возбудил дело о теракте после гибели двух человек при атаке на Подмосковье

Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки дронов на Московскую область в ночь на 6 октября.
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