Как создать мокко-мейкап, теплый нюд лета, захвативший соцсети Алёна ЮрьеваЛето 2025 принесло с собой не только жару, но и новый макияжный тренд, который моментально покорил соцсети и сердца бьютиголиков — мокко-мейкап.