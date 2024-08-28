По предварительным данным, пострадавших нет.Беспилотники впервые атаковали Кировскую область. По предварительным данным телеграм-канала Baza, два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате «Вятка», который расположен в городе Котельнич.
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