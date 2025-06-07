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  • Evgenija Palette
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В России легализуют гостевые дома

В России легализуют гостевые дома

В ряде российских регионов пройдет эксперимент по легализации гостевых домов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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