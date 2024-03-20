Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением президентских выборов в России и поразил союзников, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники.
Застал врасплох: решение США после российских выборов поразило союзников
Комментарии
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Гарий Щерба
Так ГЕЙРОПЕЙСКИМ ШЕСТЕРКАМ НЕ в ДОМЕК же , ТУПЫЕ , что РОССИЯ МОГЛЫ бы АНАЛОГИЧНО АБСОЛЮТНО НЕ ПРИЗНАВАТЬ выборы США.. Один постоянно под СЛДЕДСТВИЕМ ХОДИТ и гляди НЕ СЕГОДНЯ-ЗАВТРА еще статью ПРИШЬЮТ , второй вообще СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК что даже и НЕ ПОЙМЕТ в каких таких выборах УЧАВСТВУЕТ и вот при ТАКОМ РАССКЛАДЕ у ВСЕГО мирового сообщества на виду , КТО ОАЖЕТСА ЛЕГИТИМНЫЙ ?? , ВВП в РОССИИ или ТЮРЕМЩИК с МАРАЗМАТИКОМ ????? , вот США этого и БОЯТСА и потому БЕЗОГОВОРОЧНО ПРИЗНАЛИ выборы в РОССИИ ....
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15 час.
ИП
Игорь Петров
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14 час.
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