Застал врасплох: решение США после российских выборов поразило союзников

Гарий Щерба

Так ГЕЙРОПЕЙСКИМ ШЕСТЕРКАМ НЕ в ДОМЕК же , ТУПЫЕ , что РОССИЯ МОГЛЫ бы АНАЛОГИЧНО АБСОЛЮТНО НЕ ПРИЗНАВАТЬ выборы США.. Один постоянно под СЛДЕДСТВИЕМ ХОДИТ и гляди НЕ СЕГОДНЯ-ЗАВТРА еще статью ПРИШЬЮТ , второй вообще СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК что даже и НЕ ПОЙМЕТ в каких таких выборах УЧАВСТВУЕТ и вот при ТАКОМ РАССКЛАДЕ у ВСЕГО мирового сообщества на виду , КТО ОАЖЕТСА ЛЕГИТИМНЫЙ ?? , ВВП в РОССИИ или ТЮРЕМЩИК с МАРАЗМАТИКОМ ????? , вот США этого и БОЯТСА и потому БЕЗОГОВОРОЧНО ПРИЗНАЛИ выборы в РОССИИ ....