Русская весна
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Русская весна

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Застал врасплох: решение США после российских выборов поразило союзников

Застал врасплох: решение США после российских выборов поразило союзников

Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7 с осуждением президентских выборов в России и поразил союзников, сообщает La Repubblica со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Так  ГЕЙРОПЕЙСКИМ ШЕСТЕРКАМ  НЕ  в  ДОМЕК же ,  ТУПЫЕ , что  РОССИЯ МОГЛЫ  бы  АНАЛОГИЧНО АБСОЛЮТНО НЕ ПРИЗНАВАТЬ  выборы  США.. Один постоянно под  СЛДЕДСТВИЕМ ХОДИТ  и гляди  НЕ СЕГОДНЯ-ЗАВТРА  еще статью  ПРИШЬЮТ , второй вообще  СТАРЫЙ  МАРАЗМАТИК   что даже и  НЕ ПОЙМЕТ  в каких таких выборах  УЧАВСТВУЕТ  и вот при  ТАКОМ РАССКЛАДЕ  у  ВСЕГО  мирового сообщества  на виду , КТО ОАЖЕТСА ЛЕГИТИМНЫЙ ?? , ВВП  в  РОССИИ или  ТЮРЕМЩИК  с  МАРАЗМАТИКОМ ????? , вот  США  этого и  БОЯТСА и потому  БЕЗОГОВОРОЧНО ПРИЗНАЛИ  выборы в  РОССИИ ....
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15 час.
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Игорь Петров
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