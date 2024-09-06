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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Гальченюк: «В России много пишут о СКА, люди любят читать о нем. Я игрок «Амура», а меня только и спрашивают о питерцах»

30-летний форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга в прошлом сезоне. В мае Гальченюк перешел в «Амур».

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