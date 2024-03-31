«Эспаньоле» передали роботизированную турель для испытаний в зоне СВО

В добровольческой бригаде российских футбольных фанатов «Эспаньола» рассказали о получении в зоне специальной военной операции на Украине автоматическую роботизированную турель с пулеметом Калашникова и другие экспериментальные модели систем вооружения.
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