Чтобы каждый производитель мог собрать свой Steam Deck. AMD готовит процессор Ryzen Z2 A, который является копией APU консоли Valve

Похоже, AMD хочет дать возможность любой компании разработать собственный Steam Deck. фото Videocardz Линейка мобильных гибридных процессоров Ryzen Z2, разработанная специально для портативных приставок, вскоре пополнится младшей моделью Ryzen Z2 A.
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