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Чтобы каждый производитель мог собрать свой Steam Deck. AMD готовит процессор Ryzen Z2 A, который является копией APU консоли Valve

Чтобы каждый производитель мог собрать свой Steam Deck. AMD готовит процессор Ryzen Z2 A, который является копией APU консоли Valve

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