В Тверской области сотрудники полиции изъяли партию немаркированной табачной продукции

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из МО МВД России «Удомельский» выявлен факт хранения и сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками.
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