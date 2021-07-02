В Тверской области сотрудники полиции изъяли партию немаркированной табачной продукции

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из МО МВД России «Удомельский» выявлен факт хранения и сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками.